Перед грою між Форталезою та Коло-Коло в Кубку Лібертадорес вболівальники потрапили в жахливу тисняву.

Матч між чилійським Коло-Коло та бразильською Форталезою було перервано на 70-й хвилині за рахунку 0:0, коли вболівальники на трибунах почали протестувати проти замовчування силовиками смертельного інциденту.

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Весь склад Форталези втік в роздягальню після заворушень на трибунах, а футболісти Коло-Коло на чолі з капітаном Естебаном Павесом і екс-гравцем Барселони Артуро Відалем намагалися заспокоїти своїх фанатів.

Прокурор регіону Франсіско Моралес заявив, що група вболівальників намагалася незаконно потрапити на стадіон Монументаль і поліція перешкоджала їм увійти.

"Виникла тиснява, в результаті якої впав паркан. Наразі ми з’ясовуємо, чи причетний до смертей автомобіль поліції", – цитує прокурора ESPN.

Пізніше із заявою виступили й офіційні футбольні органи.

"КОНМЕБОЛ у розпачі після загибелі двох уболівальників біля стадіону Монументаль перед початком матчу між Коло-Коло та Форталезою. Ми висловлюємо щирі співчуття їхнім родинам і близьким", – заявили в керівній футбольній організації Південної Америки.

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