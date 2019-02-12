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Екс-гравець Атлетіко Ткачук: У мене був конфлікт з Грізманном, проте я покинув клуб не через нього

12 лютого 19:52 1446 Читать на русском
Екс-гравець Атлетіко Ткачук: У мене був конфлікт з Грізманном, проте я покинув клуб не через нього
Юрій Ткачук / фото з соцмереж

Півзахисник Левадії Юрій Ткачук розповів, чому не заграв у Мадриді.

"Чи правда, що я пішов з Атлетіко через Грізманна? У мене був конфлікт з Грізманном, але я не через це покинув мадридський клуб. Це вже наші журналісти, любителі прикрасити. Була ситуація, але це робочий момент.

Ткачук: Не заграв в Атлетіко через мову та Грізманна

Але пішов не через це. У мене відразу була домовленість. Я підписав контракт з Атлетіко, тому що це Атлетіко. Але в лізі, в якій вони грали, це без шансів було. Якби хтось інший, сказав би: "Давайте, до побачення".

Була домовленість, якщо Атлетіко Б не виходить до Сегунди, я йду в оренду. Так і сталося", – розповів Юрій Ткачук для SPORT TRAVELER UA.

"Поки президент стріляв по слонах, я перейшов у "Атлетіко". Як Юрій Ткачук тренувався із Грізманном і бігав у бронежилеті

Теги
Атлетіко Атлетіко Українці за кордоном Світ Антуан Грізманн Антуан Грізманн Юрій Ткачук Юрій Ткачук
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