Екс-гравець Арсенала помер у віці 21 року
Колишня зірка молодіжного складу Арсенала Біллі Вігар помер у віці 21 року після отримання серйозної травми головного мозку.
Біллі Вігар трагічно загинув, отримавши травму голови під час недавнього матчу за Чічестер Сіті. Як інформує The Mirror, минулими вихідними у матчі проти Уінгейт енд Фінчлі він серйозно вдарився головою, врізавшись у бетонну стіну. Це сталося, коли Вігар намагався утримати м'яч від вильоту за межі поля.
Гра була негайно зупинена, і на місце події була викликана швидка допомога. Футболіст був введений в штучну кому і був прооперований, щоб підвищити шанси на одужання. Хоча це допомогло, травма виявилася для нього занадто серйозною, і він помер вранці в четвер.
Вігар ніколи не виходив на поле у складі першої команди "канонірів", але був основним гравцем у командах до 18 років і Прем'єр-ліги 2.
