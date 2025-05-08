5 березня у Корріна стався несподіваний інсульт і крововилив у мозок, унаслідок чого його тіло тривалий час перебувало без свідомості, а потім він трагічно помер. Про це інформує Daily Mail.

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Брукс-Мід жив на Кіпрі після завершення кар'єри в клубному футболі, але продовжував грати на міжнародному рівні і, найімовірніше, взяв би участь у відбіркових матчах чемпіонату світу КОНКАКАФ за збірну Монтсеррата, за яку зіграв 23 матчі.

Зазначимо, що дядько Корріна Рафаель Мід у 80-х роках пограв за Арсенал і Бетіс. Сам Брукс-Мід пограв за Фулхем, Вімблдон і низку маловідомих команд, велика частина яких представляє Кіпр.

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