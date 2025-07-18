Колишній гравець Руха Юрій Паньків офіційно розпочав роботу в адміністративній структурі клубу, повідомляє прес-служба львівʼян. Тепер він обійматиме посаду спортивного директора академії.

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Паньків зосередиться на організаційних та комунікативних питаннях, відповідатиме за укладання контрактів із молодими футболістами, а також займатиметься селекцією.

Юрій працюватиме у тісній співпраці з директором академії Володимиром Безуб’яком. Головним завданням нового керівного тандему стане розвиток молодих талантів, підготовка їх до виступів у дитячо-юнацьких турнірах та формування кадрів для основи Руха, яка змагається в УПЛ.

Нагадаємо, Юрій – вихованець Карпат. Виступав також за бурштинський Енергетик, стрийську Скалу, Львів, Десну, тернопільську Ниву, Олександрію, київський Арсенал, донецький Металург та кам'янську Сталь. Викликався у збірну України, але так і не дебютував за національну команду.

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