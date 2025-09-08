– У ваш час майже нереально було конкурувати в збірній України з Шовковським, а після нього з П'ятовим. Кому віддаєте перевагу з сьогоднішніх кіперів?

– Дуже круто, що є Трубін та Лунін, які грають в Європі. Так само Діма Різник демонструє свій рівень в Шахтарі.

Трубін помітно спрогресував в Бенфіці, граючи по декілька ігор на тиждень під тиском, чого бракувало в Шахтарі. Через Бенфіку свого часу різні воротарі пройшли. А позаяк вони вміють продавати, Анатолій надовго не затримається в Лісабоні.

У Діми в Шахтарі ситуація протилежна. Ти граєш на переповненому стадіоні в Афінах, емоції зашкалюють, а потім ти повертаєшся в Україну, небагато людей і десь це може впливати. Цей бар'єр воротарі створюють самі собі. На сьогодні йому нема рівних в нашому чемпіонаті. Є потенціал в решти хлопців, але відсутня стабільність на дистанції.

– Що робити Луніну, якого Хабі Алонсо не бачить в Реалі основним?

– Мене підкупляє в Андрії його віра, що він буде основним в Реалі. В плані побуту і родини все круто. У тебе один з найкращих агентів у світовому футболі. Давати оцінки, якісь поради з мого боку буде не зовсім правильно, коли ти є частиною найкращого клубу світу. Так, для збірної відсутність постійної практики – це мінус і дуже сильний. У тебе нема стресу в тренувальному процесі, як в першого номера. Тренувальний процес поруч з суперзірками вже є частиною тебе і діставати емоції з цього вже ти не можеш, – розповів Богдан Шуст в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Андрій Лунін покинув табір збірної України перед матчем проти Франції. У стартовій грі відбору до ЧС-2026 в основі команди Сергія Реброва зіграв саме Анатолій Трубін.

