toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ

Екс-голкіпер Шахтаря Ковалевскі став президентом польського клубу

16 грудня 23:59 141 Читать на русском
Екс-голкіпер Шахтаря Ковалевскі став президентом польського клубу
Войцех Ковалевскі / Фото Sport Interia

Войцех Ковалевскі, який раніше захищав кольори Шахтаря, працевлаштувався у себе на батьківщині.

Войцех Ковалевскі став президентом польського клубу Стоміл, який виступає у другому за силою місцевому дивізіоні, повідомляє офіційний сайт команди.

"Шахтар – без негативу": Богдан Шуст – про розвал "бронзової" Ворскли і зірку "гірників", яка накивала п'ятами

"Велике спасибі за довіру. Я знаю, що перед нам стоїть велике завдання. Тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти наших цілей. Для мене це новий досвід і виклик", – прокоментував своє призначення Ковалевскі.

Нагадаємо, польський екс-голкіпер виступав за Шахтар у 2002-2003 роках, та допоміг "гірникам" стати чемпіоном України у сезоні 2001/02.

"Не найкращий варіант": Маркевич назвав умови, при яких Шахтар пройде Бенфіку, і пояснив, чому Зеніт – це не команда

blog_ava
Зозуля розкішно відповів фанатам Райо Вальєкано, які нецензурно ображали українця
16 грудня
39151
Теги
Світ Шахтар Шахтар Польща Войцех Ковалевскі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
54
хв
Борусія Дортмунд
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук