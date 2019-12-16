Екс-голкіпер Шахтаря Ковалевскі став президентом польського клубу

Войцех Ковалевскі, який раніше захищав кольори Шахтаря, працевлаштувався у себе на батьківщині.

Войцех Ковалевскі став президентом польського клубу Стоміл, який виступає у другому за силою місцевому дивізіоні, повідомляє офіційний сайт команди.

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"Велике спасибі за довіру. Я знаю, що перед нам стоїть велике завдання. Тільки спільними зусиллями ми зможемо досягти наших цілей. Для мене це новий досвід і виклик", – прокоментував своє призначення Ковалевскі.

Нагадаємо, польський екс-голкіпер виступав за Шахтар у 2002-2003 роках, та допоміг "гірникам" стати чемпіоном України у сезоні 2001/02.

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