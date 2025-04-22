"Шкода, що президент ЛНЗ так швидко прокинувся. Колісника я особисто не знаю – тільки багато чого чув. А от Тарасенко – діяч ще той. Думаю, за ці роки добряче грошей у кишеню поклав. Тепер може й відпочити. У Тарасенка ніякої людяності немає. Головне – заробити, на трансферах у кишеню собі закинути. Нікого не дивує, що кожне трансферне вікно по шість-сім футболістів йшли на вихід і стільки ж приходили? Та ще й купували.

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Я міг Тарасенку заважати, бо не давав ніяких відсотків і ніколи не мовчав. Історій мутних чув дуже багато від близьких мені футболістів, але не можу їх розповідати – мене вже в команді тоді не було.

А якщо говорити про його нелюдяність, то ось маленький приклад. Коли почалася війна, ми були в Туреччині, усі футболісти роз’їхалися по Європі. Влітку він почав телефонувати та казати, що буде чемпіонат і нам потрібно повертатися. Я сумнівався, і тоді він сказав: "Треба повертатися, ти – основний воротар і один з лідерів. Стоїть завдання – вийти в УПЛ".

Я на свою дурість повернувся, зіграв два перших тури, а після того, як Юрій Бакалов залишив команду, просто без жодних пояснень припинив потрапляти не те що в склад, а навіть у заявку. Ми розірвали контракт. І так було з багатьма.

Тарасенку було байдуже до футболістів – лише свої амбіції. Він мені казав, що омолоджує воротарську позицію і що я програв конкуренцію Кирилу Самойленку. Я йому так і відповів: "Бляха, не сміши мене. Кому я програв конкуренцію?".

Головним завданням Тарасенка тоді було прибрати Бакалова, бо той не дозволяв йому займатися своїми приколами. Щойно це вдалося зробити після двох турів – прийшла черга деяких футболістів.

Найбільше мене образила поведінка Олександра Ковпака, коли він став головним тренером. Я його дуже поважав і думав, що у нас справді хороші стосунки. Але коли він прийняв команду – я для нього просто зник. Став якимось воротарем, що проситься потренуватися з ними. Жодного разу зі мною не розмовляв до моменту розірвання контракту. Цирк", – сказав Попович у інтервʼю для Sport-express.ua.

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