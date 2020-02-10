Екс-голкіпер Карпат покинув Динамо Батумі, – ЗМІ

Колишній воротар Карпат Максим Кучинський залишився без клубу.

Голкіпер Максим Кучинський покинув Динамо Батумі на правах вільного агента, повідомляє Footboom.

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Зазначимо, що гравець приєднався до грузинського клубу влітку, проте не провів за команду жодного матчу.

Додамо, що в Україні Кучинський виступав за Полтаву, Черкаський Дніпро, Зірку, Десну, Металург Запоріжжя та Карпати.

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