Екс-голкіпер Карпат покинув Динамо Батумі, – ЗМІ

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ПСЖ без Неймара перестріляв Ліон, Сент-Етьєн зазнав третьої поразки поспіль: Ліга 1, матчі неділіФранція — 00:10 571
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Баварія – РБ Лейпциг: Нагельсманн зберіг інтригу, збитий приціл Вернера, найбажаніший бек Європи "з'їв" атаку МюнхенаНімеччина — 9 лют 1268
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Динамо – Борац: Михайличенко розвиває кадрове багатство, легіонери видають найкращі матчі, а лідер бомбардирів дивуєУкраїна — 9 лют 15546
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Лунін допоміг Ов'єдо взяти очки в Мадриді – українець відіграв ефективно, але не зупинив сенсаційного чемпіона АнгліїІспанія — 9 лют 11675