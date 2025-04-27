В шостому турі чемпіонату Казахстану Єлімай Семей розгромив Жетису Талдикорган з рахунком 3:0.

"Хочемо грати в Києві": в Динамо пояснили вибір домашнього стадіону на матчі єврокубків

Українським вболівальникам цей матч нагадав про колишнього голкіпера київського Динамо Максима Коваля, який відзначився асистом під час другого взяття воріт господарів.

32-річний воротар, який в поточному сезоні виступає за Єлімай, виконав сильну і влучну передачу на Фессу Плакку, який вміло переграв голкіпера суперника. Відео гольової передачі опублікували на офіційній сторінці чемпіонату Казахстану в Instagram.

Додамо, що Максим Коваль виступав в Україні за Металург Запоріжжя, Динамо, Говерлу, після чого відправився у вояж у закордонні клуби. В Єлімай українець перейшов у 2024 році на правах вільного агента з грецького Аріса.

Особливий Інтер: як Моурінью перетворив команду ветеранів на тріумфатора Ліги чемпіонів, обігравши Динамо з Шевою