Голкіпер Оболоні Артем Кичак після завершення сезону вирішив зав'язати з кар'єрою футболіста. Досвідчений футболіст, однак, не йде з футболу, а залишиться у таборі "пивоварів".

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За інформацією прес-служби київського клубу, 35-річний ветеран став тренером воротарів Оболонь U-19. Артем вже встиг познайомитися з командою та розпочати роботу в тренувальному режимі.

Нагадаємо, що Кичак – вихованець Динамо. У структурі київського клубу перебував з 2006 по 2013 роки.

За головну команду "біло-синіх" дебютував у жовтні 2010 року в кубковому матчі проти Севастополя.

Виступав також за Волинь, донецький Олімпік, Верес, Оболонь та угорський МТК.

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