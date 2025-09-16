Колишній голкіпер Динамо, Шахтаря, Чорноморця та Металіста Артур Рудько потрапив у центр уваги після затримання за спробу незаконно перетнути кордон України.

33-річний Артур Рудько намагався незаконно залишити країну, повідомляє Sport Arena. За інформацією джерела, колишній футболіст вже проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Президент клубу УПЛ відреагував на затримання футболіста ТЦК

На Одещині прикордонники затримали автомобіль, у якому перебували четверо порушників державного кордону та 4-річний син одного з них. За інформацією ДПСУ, дитина мала відволікти увагу охоронців кордону, а її мати знала про ризик і дала на це згоду.

Планований перехід відбувався на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону, а організацією займався телеграм-канал, де кожен учасник мав внести $8 тис. у криптовалюті, один із них навіть сплатив аванс. Хлопчик залишився з матір’ю, а дорослі отримали адміністративні протоколи.

Останнім клубом у кар’єрі воротаря був Чорноморець, який він залишив після завершення минулого сезону. Протягом кар’єри Артур також захищав ворота Динамо, Шахтаря, Металіста, польського Леха та кіпрського Пафоса. Рудько також має досвід виступів у молодіжних збірних України.

