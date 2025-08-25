Воротар Юрій Авраменко перейшов у Красаву, повідомляє клубна прес-служба.

Форвард Руха офіційно перейшов у клуб Першої ліги

Терміни та умови угоди з 20-річним українцем не розголошуються. Останнім клубом голкіпера був болгарський ЦСКА. За даними Transfermarkt, Юрій перебрався у Красаву в статусі вільного агента.

Цікаво, що прес-служба команди презентувала українця словами "Збірна слідкуй, Європа готуйся" і порівняла його з Андрієм Луніним та Анатолієм Трубіним підкресливши, що Україна вміє виховувати топ-кіперів.

Нагадаємо, Авраменко – вихованець Динамо. Виступав за команду U-19, потрапляв у заявку основи, однак так за неї і не дебютував. У березні перейшов у болгарський ЦСКА 1948, де провів 2 матчі за другу команду.

До слова, власником Красави є колишній російський футболіст та блогер Євген Савін. Після засудження війни в Україні він був змушений покинути Росію і відтворив своє дітище на Кіпрі, заявивши його у другий дивізіон. За підсумками минулого сезону команда вийшла у вищу лігу Кіпру.