Колишній воротар Динамо Київ Максим Коваль став справжньою зіркою чемпіонату Казахстану.

Екс-голкіпер Динамо віддав гольову передачу і допоміг своєму клубу розбити суперника – відео асиста

Окрім божевільного асисту в матчі проти Жетису (3:0), 32-річний українець записав до свого доробку 4 сухі матчі в шести стартових турах чемпіонату Казахстану. Коваль не пропускає вже 351 хвилину в лізі за Єлімай. Також український воротар відіграв на нуль в матчі 1/8 Кубка Казахстану проти Улитау, довівши свою суху серію до чотирьох поєдинків поспіль.

Додамо, що за Жетису грає ще один екс-динамівець – білорус Микита Корзун. Клуб Коваля після стартових турів йде на третьому місці в чемпіонаті Казахстану. Від першого Кайрата команда відстає на 4 очки, але має матч в запасі.

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