Голкіпер Металіста Артур Рудько, який на правах оренди виступає за Лех, може продовжити виступи у чемпіонаті Ізраїлю, повідомляє ONE.

Цітаішвілі та Рудько не допомогли Леху втримати перемогу в спарингу

У послугах 30-річного воротаря зацікавлений Бейтар. Екс-кіпер Динамо веде з 6-разовим чемпіоном переговори, і вони перебувають на просунутій стадії.

Нагадаємо, Рудько переходив у Лех у статусі зірки, однак не виправдав сподівань, а його ляпи стали доленосними для команди (провал у кваліфікації Ліги чемпіонів і виліт з Кубка Польщі), що, в результаті, коштувало йому місця в основі. На заміну українцю познанці вже підписали голкіпера празької Спарти Домініка Голеца (оренда до кінця сезону).

Нагадаємо, Рудько – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. Встиг пограти за Говерлу (в оренді) та грецький Пафос. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні провів за Лех лише 8 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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