Екс-голкіпер Челсі розсекретив недоліки Саррі

Колишній тренер Челсі, а нині наставник Ювентуса Мауріціо Саррі потерпає під критики екс-підопічних. Цього разу висловився колишній воротар збірної Англії Роберт Грін, який працював з італійцем у Челсі.

"Після матчу (проти Манчестер Сіті – 0:6, прим.) я пояснив йому свою позицію. Я сказав: "У вас немає ніякого плану Б. Гравці в команді не з тих, хто зможе вам щось сказати, вони ставляться з повагою і бояться щось висловити. А мені все одно, тому що мене не турбують наслідки". Я говорив протягом 15 хвилин. Гравці потім підходили до мене і хвалили за те, що я виявився таким сміливим.

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Він колишній керівник банку, а зараз – тренер клубу. Він розробив у себе в голові формулу успіху і таке відчуття, що це було на кшталт: "Я – математик, я розробив формулу, я все знаю". Але справа в тому, що ти граєш проти команди, яка також хоче виграти і може розгадати тебе. І у Саррі була тільки одна тактика і один шлях", – цитує слова Гріна Daily Mail.

Нагадаємо, влітку Саррі звільнили з Челсі і фахівець працевлаштувався в Ювентусі.

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