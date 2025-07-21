Порту на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Паулу Араужо став новим директором скаутської служби. Уродженець Сетубала перейшов з Барселони, де він три сезони очолював відділ скаутингу. 55-річний Паулу Араужу займе посаду, яку раніше обіймав Жозе Майя. Його переманив Манчестер Сіті.

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Більшу частину своєї кар'єри Паулу Араужу присвятив маркетингу та роботі в найбільших світових спортивних брендах: Adidas (з 2000 по 2002 рік) і Umbro (з 2002 по 2019 рік). Завдяки зв'язкам і знанням, отриманим у світі спорту, він обрав спеціалізацію в галузі аналізу та спостереження за спортсменами.

У 2019 році Паулу вперше почав працювати в клубі. Він приєднався до Бернлі і взяв на себе відповідальність за ринки США і Латинської Америки. На цих посадах Араужо вибудував довірчі відносини з Деку і завдяки рекомендації "чарівника" в 2022 році приєднався до Барселони.

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