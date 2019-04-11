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Екс-гравець Шахтаря Дуглас Коста розкішним фінтом знищив Велтмана в Лізі чемпіонів – момент дня

13:43 122 Читать на русском
Екс-гравець Шахтаря Дуглас Коста розкішним фінтом знищив Велтмана в Лізі чемпіонів – момент дня
Дуглас Коста / Tempo Foto

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста запам'ятався неймовірним фінтом в матчі 1/4 фіналу проти Аякса (1:1).

46’
 
Кріштіану Роналду 45’
45’ Кріштіану Роналду
46’

В матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Аякс – Ювентус екс-гравець Шахтаря Дуглас Коста красивим еластіко прокинув м'яч поміж ніг захиснику суперників Велтману.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Аякс та Ювентус розійшлись нічиєю у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (1:1). Матч-відповідь відбудеться 16 квітня о 22:00.

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