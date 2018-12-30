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Екс-гендиректор Мілана Фассоне хоче відсудити в клубу 30 млн євро

18:42 110 Читать на русском
Екс-гендиректор Мілана Фассоне хоче відсудити в клубу 30 млн євро
Марко Фассоне / LaPresse

Колишній функціонер італійського Мілана Марко Фассоне продовжує судову тяганину з новим керівництвом "россонері".

Адвокати екс-генерального директора міланців вимагають 30 млн євро компенсації за несправедливе звільнення свого клієнта, повідомляє La Repubblica.

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Ці кошти, на думку позивача, повинні покрити різні збитки, а також суму втраченої вигоди. Нагадаємо, що Марко Фассоне замінив Адріано Гальяні після того, як Сільвіо Берлусконі продав Мілан китайському бізнесмену Йонхонгу Лі. Однак, у липні Мілан перейшов у власність хедж-фонду Elliot Management, а Фассоне звільнили.

Раніше стало відомо, що Мілан спільно з Інтером розпочне будівництво нового стадіону, куди обидва клуби переїдуть із Сан-Сіро.

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Теги
Мілан Мілан Італія Марко Фассоне
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