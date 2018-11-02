Екс-футболіст збірної Італії очолив Кротоне

Італійський фахівець Массімо Оддо призначений головним тренером Кротоне.

41-річний екс-гравець збірної Італії став головним тренером Кротоне, повідомляє прес-служба "зебр". Про подробиці контракту Оддо з клубом нічого невідомо.

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У поточному сезоні Кротоні займає 13-у сходинку в Серії Б. У активі "зебр" 11 очок в 10 матчах. Зазначимо, це вже не перший тренерський досвід для Оддо. Массімо раніше працював наставником Пескари і Удінезе.

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