Екс-футболіст збірної Італії очолив Кротоне

Англія — 1 лист 1196
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Манчестер Сіті впевнено обіграв Фулхем у Кубку англійської ліги, Зінченко відіграв увесь матч
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Голова комісії у ФФУ Титаренко назвав фанатів Динамо "відморозками"Кубок України — 1 лист 1067
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Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і ЛопетегіІспанія — 1 лист 1854
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Шахтар – Динамо: шанс Фонсеки зламати неприємну тенденцію та ідеальна знахідка для ХацкевичаУкраїна — 1 лист 4593
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УПЛ відклала рішення щодо розширення Прем'єр-ліги до 16 командУкраїна — 1 лист 1048
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