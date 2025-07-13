Екс-футболіст Ворскли втратив сина – вболівальники команди просять небайдужих про допомогу
13 липня 21:14 - Читати іншою мовою
Загинув син колишнього гравця Ворскли Андрія Зипунникова.
"Друзі, вчора в аквапарку сталася трагедія, потонув син Андрія Зипунникова, колишнього футболіста полтавської Ворскли.
Ворскла зіткнулася з черговими проблемами – екс-гравці полтавців подали скаргу на клуб
Прохання допомогти фінансово родині в організації поховання", – написали в Telegram-каналі вболівальників Ворскли.
Реквізити:
4441114408547451 (картка Монобанк) – Зипунников Андрій.
Нагадаємо, що 47-річний Андрій Зипунников виступав за Ворсклу з 1992 по 1994 роки. Також він грав у складі Енергії Южноукраїнськ та Аверса з Бахмача.
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