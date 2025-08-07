– Прокоментуйте, будь ласка, інформацію щодо створення у Дніпрі нового футбольного клубу Дніпро 1918 та інтерв’ю з його засновником Антоном Ахмєтовим. Які емоції та думки у вас це викликало?

– У мене це одразу викликало негативні емоції, бо ми не знаємо такої людини. У принципі, всі, хто може створити більш-менш професійний клуб у Дніпрі, – їхні прізвища на слуху. Це люди, які готові вкладати гроші.

У Дніпрі з'явився новий футбольний клуб – бюджет команди вражає

По-друге, прізвище – футбольне. Він міг назватися хоч Ахмєтовим, хоч Суркісом, хоч Буткевичем, хоч Ярославським, але якось одразу закралося підозріння, що тут щось не те.

Створена якась компанія зі статутним фондом у 10 тисяч гривень, ТОВ з назвою футбольний клуб Дніпро 1918. Але ця назва ні про що не говорить. Немає жодних дій. А мають бути конкретні кроки, організаційні моменти, про які мають знати люди.

– Що ще вас насторожило?

– Мала бути якась зрозуміла публічна позиція – де вони збираються грати, де базуватися, які кошти мають витратити, коли подаватимуть заявку на участь у турнірах аматорів.

А тут – нічого. На жаль, інформація розійшлася дуже швидко, як гарячі пиріжки по інтернет-сайтах. Усі серйозні ЗМІ дуже швидко це опублікували. Люди мені самі писали, надсилали повідомлення, питали, що це.

Це дало надію дніпровським уболівальникам, а їх не хочеться обманювати. Якщо це серйозний проєкт – тоді, звісно, в місті має бути футбол, глядачі на трибунах, команда, за яку вболівають. А тут хтось просто вирішив попіаритися – і вийшло те, що вийшло. Треба в усьому розібратися і, безумовно, спростувати цю інформацію, – сказав Фрідман для Sport.ua.

