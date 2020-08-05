Екс-функціонер Шахтаря Раффо знайшов роботу в Іспанії

Колишній директор академії донецького Шахтаря Хорхе Раффо отримав посаду в іспанському Ельче. Клуб претендує на вихід до Прімери.

Аргентинський фахівець став генеральним директором "зелено-смугастих", повідомляє офіційний сайт клубу. Умови та термін співпраці з Ельче наразі невідомі, проте сам аргентинець назвав нове місце роботою "початковим пунктом нового етапу в житті".

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Раффо лише кілька тижнів тому покинув Шахтар, у якому працював 3 роки. Після завершення ігрової кар'єри футболіста Раффо працював головним тренером у аргентинських Альміранте Браун та Атланті. Потім очолював академію Барселони в Аргентині (Ла Кандела), а до моменту приходу в Шахтар працював спортивним директором академії Бока Хуніорс.

До слова, Ельче фінішував 6-м у Сегунді та мав би зіграти в плей-офф за вихід до Прімери. Проте, через новий спалах коронавірусу та протест Депортіво наразі перехідні матчі не зіграли.

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