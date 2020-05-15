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Екс-функціонер Барселони анонсував повернення Луїса Енріке на Камп Ноу

20:55 251 Читать на русском
Екс-функціонер Барселони анонсував повернення Луїса Енріке на Камп Ноу
Луїс Енріке / AFP

Колишній технічний секретар Барселони Роберт Фернандес впевнений, що керманич збірної Іспанії Луїс Енріке повернеться на посаду головного тренера "блаугранас".

"Він – чудовий тренер, і я впевнений, що Енріке повернеться в Барсу, оскільки знає цей клуб і його футбольну філософію: важливо не лише перемагати, а й грати красиво.

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Це дорога до слави або забуття, вона вимагає змінюватися, щоб вижити. Але Барса ніколи не повинна змінювати власний стиль, який зробив клуб великим: 4-3-3, видовищність, ризик в обороні задля більшої кількості гравців попереду", – цитує Фернандеса AS.

Нагадаємо, що Луїс Енріке працював із Барселоною у 2014-2017 рр. Під його керівництвом каталонці здобули 9 трофеїв, зокрема, 2 чемпіонських титули та кубок Ліги чемпіонів 2014/15. Із 2018-го (з перервою) він працює зі збірною Іспанії, яка буде суперником збірної України в Лізі націй.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Роберт Фернандес
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