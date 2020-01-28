Екс-форвард Арсенала стане героєм реаліті-шоу

Колишній нападник Копенгагена Ніклас Бендтнер, який свого часу захищав кольори Арсенала, вирішив спробувати себе у іншій сфері.

Скандально відомий екс-футболіст збірної Данії Ніклас Бендтнер стане героєм данського реаліті-шоу, повідомляє видання Goal.

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Партнеркою гравця на знімальному майданчику стане його дівчина, модель Філін Рупсторф. Шоу під назвою "Ніклас і Філін", яке запускає супутникова мережа Discovery Networks, буде розповідати про життя футболіста та його дівчини.

Бендтнер раніше виступав в лондонському Арсеналі, Бірмінгемі, Сандерленді, Ювентусі, Вольфсбурзі та Русенборзі. Останнім клубом 32-річного данця був Копенгаген, який він покинув 1 січня 2020 року. Зараз футболіст знаходиться в статусі вільного агента. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

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