Форвард Гвадалахари Хав’єр Ернандес опинився під шквалом критики за свої висловлювання в соціальних мережах.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед, Реала і Байєра Хав’єр Ернандес, який нині виступає в мексиканській Гвадалахарі, опинився в епіцентрі скандалу після низки суперечливих висловлювань у соцмережах. У своєму Instagram 37-річний футболіст заявив, що жінки "викорінюють маскулінність" і повинні зосередитися на "народженні дітей, прибиранні та веденні домашнього господарства".

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"Жінки, ви зазнаєте невдачі. Ви викорінюєте маскулінність, роблячи суспільство гіперчутливим. Прийміть свою жіночу енергію: турботу, прийняття, народження дітей, прибирання, ведення дому – найціннішого місця для нас, чоловіків. Не бійтеся бути жінками, дозволити собі бути веденими чоловіком, який просто хоче зробити вас щасливими, бо ми не знаємо раю без вас. Брати відповідальність за свою енергію – це теж спосіб любові до себе", – сказав Ернандес.

Однак і чоловіки, за словами Ернандеса, мають свої проблеми: "Ми зазнаємо невдачі через брак відповідальності, нехтування партнерками, невиконання обіцянок і відсутність звичок, які зробили б нас гідними поваги".

Він пояснив, що не боїться говорити відверто, попри загрозу осуду: "Нам страшно говорити відкрито, бо намагаються викорінити маскулінність – після того, як у минулому пригнічували жіночу енергію. Але багато хто з нас хоче вас любити, піклуватися, поважати та забезпечувати. Та ви, жінки, маєте навчитися шанувати маскулінність".

Днем раніше Ернандес також опублікував ще одне відео: "Ви хочете чоловіка, який забезпечує, але при цьому вважаєте прибирання патріархальним гнітом? Цікаво".

Ці заяви викликали гостру реакцію в соцмережах.

Один із користувачів написав: "Хав’єре, сумно це бачити, будь ласка, зупинись".

Другий читач додав: "Найгірший ролик, який я бачив цього року".

Третій прокоментував: "Це відео робить тебе схожим на божевільного. Думати, що пошана до жінки зводиться до хатньої роботи – це нонсенс".

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