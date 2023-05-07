Яна Волощенко, яка стверджує, що народила двох дітей від колишнього нападника Динамо Брауна Ідейє, розповіла, що є не єдиною жінкою, яка має позашлюбних дітей від нігерійця.

– Ви стверджували, що Ідейє має позашлюбних дітей у кожній країні, де він грав. Хтось з інших мам його дітей не подавав на нього до суду за несплату аліментів?

– Я спілкуюся з Франческою зі Швейцарії. Вона зустрічалася з Брауном у 2010 році й у неї є від нього дитина. У неї є всі судові рішення і зараз вона теж буде подавати заяву в Інтерпол. Браун винен їй близько півмільйона доларів аліментів.

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Я хочу домогтися справедливості. Браун підписав мирний договір, де визнав батьківство і погодився виплачувати аліменти дітям, але перестав його дотримуватися. Він виявився великим брехуном і негідником. Тому я доведу справу до кінця, – розповіла Волощенко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Ідейє виступав за Динамо з 2011 по 2014 роки і в 74 матчах забив 34 голи. З 2016 року триває історія щодо нігерійця та українською дівчини Яни, яка нібито народила від екс-нападника киян двох дітей.

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