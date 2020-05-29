Нігерійський нападник Браун Ідейє і досі шкодує через втрачену можливість зіграти на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії.

"Це було сумно і обурливо, коли я не зміг представляти Нігерію на чемпіонаті світу. Я був частиною тріумфальної команди, яка виграла КАН в 2013 році. Також тоді я провів хороший сезон у складі Динамо. Тому я був дуже впевнений, що збираюся до Бразилії в 2014 році. Але коли список вийшов, мого імені там не було.

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Потім я багато чого з'ясував від Даніеля Амокачі, який був помічником головного тренера Стівена Кеші. Це було дуже тінисто і суперечливо. Багато речей не складалися, особливо після того, як я побачив заміну в команді. Але я збираюся розкрити більше в моїй книзі після виходу на пенсію.

Мене кинули на чемпіонаті світу 2014 року, але це було замаскованим благословенням. Я відчуваю, що Бог використовував моє розчарування, щоб укласти угоду з Вест Бромвічем. Я був трохи пригнічений, але щойно я підписав контракт з ВБА, я відчув полегшення і забув все про чемпіонат світу, більше зосередився на тому, щоб підготуватися до сезону", – наводить слова Ідейє Woleхis.

Нагадаємо, нігерійський нападник захищав кольори Динамо з 2011 по 2014 роки (34 голи у 74-х матчах), після чого перебрався у Вест Бромвіч за 10 млн євро. Наразі досвідчений форвард виступає у чемпіонаті Греції за Аріс.

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