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Екс-форвард Зорі Бонавентуре назвав головну відмінність між УПЛ та чемпіонатом Бельгії

20:43 332 Читать на русском
Екс-форвард Зорі Бонавентуре назвав головну відмінність між УПЛ та чемпіонатом Бельгії
Денніс Бонавентуре / Eurosport

Колишній нападник Зорі Денніс Бонавентуре, який нині виступає за Брюгге, порівняв УПЛ з чемпіонатом Бельгії.

"В Україні багато досвідчених футболістів, особливо захисників. Всі команди постійно думають про результат. Бельгійський чемпіонат більше орієнтований на розвиток молодих футболістів. Тут легше забивати.

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Є кілька прикладів: згадайте Теодорчика, який не зміг розкритися в Динамо, а потім перейшов в Андерлехт і забив 20 м'ячів. Так само і Мбокані. Він зараз дуже багато забиває за Антверпен", – цитує нігерійського форварда FootballHub.

Нагадаємо, Бонавентуре виступав за Зорю з 2016 по 2017 рік. У 22 матчіх за луганську команду він забив 6 голів. Влітку 2017 він за 1,3 млн євро перейшов у Брюгге. В поточному сезоні Бонавентуре зіграв за бельгійську команду 23 матчі у всіх турнірах і забив 7 голів.

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Зоря Зоря Брюгге Брюгге Бельгія УПЛ Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре
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