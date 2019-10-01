Екс-форвард Зорі Бонавентуре курйозним голом поставив на коліна Реал

Бельгійський Брюгге сенсаційно вийшов уперед у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

"Чорно-сині" повели в рахунку вже на 10-й хвилині поєдинку.

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Це Персі Тау відкрився у вільній зоні й отримав пас із глибини, а потім прострілив у штрафний майданчик. Уже там на м'яч очікував Денніс Бонавентуре і, хоч і не зміг завдати акцентованого удару, пробив Тібо Куртуа, заплутавши бельгійського кіпера своїм технічним браком.

Нагадаємо, що нігерійський форвард перебрався до Бельгії з луганської Зорі, кольори якої захищав у сезоні 2016/17.

Відео гола Бонавентуре:

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