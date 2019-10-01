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Екс-форвард Зорі Бонавентуре курйозним голом поставив на коліна Реал

20:31 1746 Читать на русском
Екс-форвард Зорі Бонавентуре курйозним голом поставив на коліна Реал
Денніс Бонавентуре / фото із соцмереж

Бельгійський Брюгге сенсаційно вийшов уперед у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

56’ Серхіо Рамос
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос

"Чорно-сині" повели в рахунку вже на 10-й хвилині поєдинку.

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Це Персі Тау відкрився у вільній зоні й отримав пас із глибини, а потім прострілив у штрафний майданчик. Уже там на м'яч очікував Денніс Бонавентуре і, хоч і не зміг завдати акцентованого удару, пробив Тібо Куртуа, заплутавши бельгійського кіпера своїм технічним браком.

Нагадаємо, що нігерійський форвард перебрався до Бельгії з луганської Зорі, кольори якої захищав у сезоні 2016/17.

Відео гола Бонавентуре:

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Брюгге Брюгге Брюгге Відеоновини Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Реал Мадрид Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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