"Лунін у матчі проти Бельгії був впевненим у собі. Так, якихось сейвів нереальних, можливо, не було. Але з тими ударами, що їх завдавала команда суперника, він справлявся. І ця впевненість переносилася вже нашим гравцям. Лунін свою боротьбу виграв. Він втер носа Куртуа. Тепер нехай Анчелотті думає. Звичайно, уже завтра буде матч-відповідь. Ми подивимося, як розвиватимуться події на полі. Але для Анчелотті це підґрунтя для роздумів.

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Звісно, ​​у цьому матчі Лунін хотів довести. І молодець, що у нього це вийшло. Андрій не доводив, що він кращий за Куртуа. Я думаю насамперед Лунін доводив, що він найкращий у збірній України. Йому потрібно було повністю приділити себе команді", – поділився Воробей в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Андрій Лунін посів місце у воротах збірної України в матчі проти Бельгії, в підсумку пропустивши лише один гол. Його конкурент за воротарську позицію в Реалі Тібо Куртуа тричі діставав м'яч з сітки воріт після голів Гуцуляка, Ваната та Забарного.

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