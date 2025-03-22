Екс-форвард збірної України похвалив Луніна за протистояння з Бельгією: "Тепер нехай Анчелотті думає"
Колишній форвард збірної України Андрій Воробей поділився думками щодо своєрідної дуелі Тібо Куртуа та Андрія Луніна в матчі плей-офф Ліги націй.
"Лунін у матчі проти Бельгії був впевненим у собі. Так, якихось сейвів нереальних, можливо, не було. Але з тими ударами, що їх завдавала команда суперника, він справлявся. І ця впевненість переносилася вже нашим гравцям. Лунін свою боротьбу виграв. Він втер носа Куртуа. Тепер нехай Анчелотті думає. Звичайно, уже завтра буде матч-відповідь. Ми подивимося, як розвиватимуться події на полі. Але для Анчелотті це підґрунтя для роздумів.
Лунін відверто прокоментував принципове протистояння з Куртуа, оцінивши рівень збірних: "Ми не маємо скаржитись"
Звісно, у цьому матчі Лунін хотів довести. І молодець, що у нього це вийшло. Андрій не доводив, що він кращий за Куртуа. Я думаю насамперед Лунін доводив, що він найкращий у збірній України. Йому потрібно було повністю приділити себе команді", – поділився Воробей в інтерв'ю Sport.ua.
Нагадаємо, Андрій Лунін посів місце у воротах збірної України в матчі проти Бельгії, в підсумку пропустивши лише один гол. Його конкурент за воротарську позицію в Реалі Тібо Куртуа тричі діставав м'яч з сітки воріт після голів Гуцуляка, Ваната та Забарного.
Бельгія погрожує Україні, Ребров перестворює лідера збірної – батько Куртуа з блокнотом доводить, чому Лунін гірший