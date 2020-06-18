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Екс-форвард збірної Німеччини вляпався у скандал – він самовільно розірвав контракт, а клуб погрожує судом

20:18 - Читать на русском
Екс-форвард збірної Німеччини вляпався у скандал – він самовільно розірвав контракт, а клуб погрожує судом
Макс Крузе / фото: Фенербахче

Колишній нападник збірної Німеччини Макс Крузе вирішив завершити свої виступи за Фенербахче.

Турецький клуб повідомив, що 32-річний футболіст розірвав контракт в односторонньому порядку. Причиною стала нібито затримка у виплаті зарплати.

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Фенербахче вважає це рішення несправедливим і необґрунтованим. Клуб стверджує, що боргів перед гравцем немає. При цьому затримка виплат під час пандемії коронавірусу відповідає вказівками Федерації футболу Туреччини і ФІФА. Клуб має намір подати на гравця до суду.

До слова, Крузе перебрався у Фенербахче минулого літа на правах вільного агента. У поточному сезоні нападник провів за турецький клуб 23 матчі, записавши у свій актив 7 голів та 8 асистів.

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Теги
Трансфери Макс Макс Крузе Фенербахче Фенербахче Туреччина
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