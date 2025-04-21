Екс-форвард Монако, Байєра і збірної Німеччини Кевін Фолланд продовжить кар'єру в клубі третьої Бундесліги Мюнхен 1860. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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32-річний форвард дограє поточний сезон за берлінський Уніон, після чого влітку повернеться в клуб, де починав свою професійну кар'єру. Деталі контракту та умови переходу не розкриваються.

"Для мене повернення до Мюнхена 1860 - це закільцювання. Я щасливий, що зможу виправдати надану мені довіру і знову віддати всього себе улюбленому клубу", – зазначив форвард.

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