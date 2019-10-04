Екс-форвард збірної Нігерії Проміс помер у 31 рік

Колишній форвард збірної Нігерії Айзек Проміс помер через зупинку серця у молодому віці.

"Ми з сумом дізналися про раптову смерть колишнього форварда збірної Нігерії Айзека Проміса.

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Проміс був капітаном команди, яка виграла срібло на Олімпіаді в Пекіні. Наші думки і молитви зараз із його родиною. Нехай його душа спочиває з миром, амінь", – йдеться в заяві федерації футболу Нігерії.

Головним досягненням Проміса стала срібна медаль на Олімпіаді-2008. Останнім клубом нападника став Гіресунспор.

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