toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЄВРОПИ

Екс-форвард збірної Нігерії Проміс помер у 31 рік

12:14 2726 Читать на русском
Екс-форвард збірної Нігерії Проміс помер у 31 рік
Айзек Проміс / Sports Photography

Колишній форвард збірної Нігерії Айзек Проміс помер через зупинку серця у молодому віці.

"Ми з сумом дізналися про раптову смерть колишнього форварда збірної Нігерії Айзека Проміса.

Помер Ріксен, який страждав від смертельної хвороби

Проміс був капітаном команди, яка виграла срібло на Олімпіаді в Пекіні. Наші думки і молитви зараз із його родиною. Нехай його душа спочиває з миром, амінь", – йдеться в заяві федерації футболу Нігерії.

Головним досягненням Проміса стала срібна медаль на Олімпіаді-2008. Останнім клубом нападника став Гіресунспор.

"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло

blog_ava
Яремчук оцінив результат Гента у матчі Ліги Європи проти Олександрії
08:00
1920
Теги
Світ Нігерія Нігерія Смерті футболістів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
33
хв
Герта
21:30
Фортуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук