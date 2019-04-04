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Екс-форвард збірної Нігерії Одемвінгі завершив кар'єру – він виріс у Ташкенті й грав в АПЛ

07:30 15 Читать на русском
Екс-форвард збірної Нігерії Одемвінгі завершив кар'єру – він виріс у Ташкенті й грав в АПЛ
Пітер Одемвінгі / Reuters

Колишній нападник збірної Нігерії Пітер Одемвінгі вирішив повісити бутси на цвях.

37-річний форвард оголосив про завершення кар'єри під час конференції УЄФА з проблем расизму та дискримінації у футболі. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

6 переможців Ліги чемпіонів та 3 чемпіони світу – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2018 році

Пітер Одемвінгі є уродженцем Ташкента, а також деякий час жив у Росії. На професійному рівні він дебютував у нігерійському Бенделі. Також нігерієць виступав за бельгійський Лув'єр, Лілль, московський Локомотив, англійські Вест Бромвіч, Кардіфф, Сток Сіті, Брістоль Сіті та Ротерхем. Сезон-2017 Одемвінгі провів в індонезійському Мадура Юнайтед.

У колекції нагород екс-нападник є 3 призи найкращому гравцеві місяця в АПЛ.

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Світ Локомотив Москва Локомотив Москва Нігерія Нігерія Пітер Одемвінгі Пітер Одемвінгі Вест Бромвіч Вест Бромвіч Сток Сіті Сток Сіті
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