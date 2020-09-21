"Він не кмітливий. Поводиться у Ліверпулі як зірка і великий лідер. Він відкрито демонструє негатив до інших у той час, як сам грає ліниво і безтурботно. Ван Дейк помиляється і уникає активних дій в матчах, хоча, маючи такий статус, повинен бути в авангарді битви.

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Ван Дейку потрібно було багато часу, щоб вийти на міжнародний рівень. Він перебуває там вже близько двох сезонів, але важливо, щоб Вірджил залишався самокритичним. Його оточення теж грає в цьому важливу роль", – цитує Кіфта De Telegraaf.

Нагадаємо, ван Дейк приєднався до Ліверпуля у 2018-му, перейшовши із Саутгемптона. У минулому сезоні АПЛ Вірджил провів 38 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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