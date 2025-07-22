Стефано Окака Чука підпише контракт з Равенною, яка перебуває в очікуванні вердикту щодо свого виступу в Серії С. Як інформує Sky Sport, колишній форвард збірної Італії пройде у вівторок медичне обстеження.

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Повідомляється, що президент Чіпріані переконав гравця, але перед підписанням угоди клуб хоче оцінити фізичний стан нападника, який два роки не грав після виступу в Туреччині за Стамбул Башакшехір.

В даний час в Італії вирішується питання, хто втратить професійний статус і вилетить із Серії С – Равенна або Кальдієро.

У проміжку з 2014 по 2020 рік Стефано Окака Чука провів за збірну Італії 5 матчів і забив 1 гол – у ворота Албанії в товариському матчі (1:0).

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