Італієць домовився про контракт з Карагюмрюком, повідомляє офіційний Twitter новачка турецької Суперліги.

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Влітку Боріні приєднався до Верони, відіграв 14 матчів (3 голи), а у кінці вересня раптово розірвав угоду. Карагюмрюк стане 9 клубом у кар'єрі 29-річного нападника. Раніше Фабіо виступав за Челсі, Свонсі, Парму, Рому, Ліверпуль, Сандерленд і Мілан.

Додамо, що Боріні змушений чекати 1 січня, щоб трансферне вікно у Туреччині відкрилося, і його змогли заявити за Карагюмрюк.

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