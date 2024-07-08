Рауль де Томас уже думає про те, чим займеться після того, як повісить бутси на цвях.

Рауль де Томас зізнався, що хоче присвятити себе кориді, коли його ігрова кар'єра закінчиться. Його чинний контракт із Райо Вальєкано розрахований до літа 2027 року, після чого 29-річний гравець, найімовірніше, завершить кар'єру.

Жирона може повторити "трюк Довбика-Циганкова" в Росії – ЗМІ розкрив ганебні плани каталонців

"Коли я завершу кар'єру, я продовжу займатися коридою. Але ці плани не відволікають мене ні на хвилину від моєї роботи футболістом в даний момент. Коли я був маленький, вдома я одягав сорочку, брав рушник і починав кориду. Батьки побачили мене і здивувалися. І все ж, якби я не був гравцем, я б став тореадором, тому що це професія, якою я захоплююся, і яка мені дуже подобається", – цитує Рауля Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що вихованець Реала пограв за Кордову, Вальядолід, Бенфіку та Еспаньйол. У його активі 4 матчі за збірну Іспанії.

Лунін тримає Реал у напрузі, Жирона відчиняє двері для Довбика, ганебна заміна Циганкову