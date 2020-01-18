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Екс-форвард збірної Іспанії Негредо забив гол на 6 секунді матчу – відео вражаючого взяття воріт

11:28 8528 Читать на русском
Екс-форвард збірної Іспанії Негредо забив гол на 6 секунді матчу – відео вражаючого взяття воріт
Альваро Негредо / фото з відкритих джерел

Іспанський форвард Альваро Негредо став автором одного з найшвидших голів в історії футболу.

Негредо з 2018 року виступає за Аль-Наср. У матчі Кубка ліги ОАЕ його команда здобула перемогу над Шабаб Аль-Ахлі з рахунком 2:1.

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Колишній нападник Севільї, Манчестер Сіті, Валенсії та низки інших європейських клубів відгукнувся на передачу свого партнера по команді і вже на 6 секунді гри відкрив рахунок.

Нагадаємо, що останнім європейським клубом у кар'єрі 34-річного Негредо був турецький Бешикташ. Також він має у своєму активі 21 матч та 10 голів за національну збірну Іспанії.

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