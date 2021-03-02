Нападник Нікіца Єлавіч вирішив не продовжувати активні виступи через проблеми зі здоров'ям.

Локомотива Загреб у своєму твіттері повідомила, що колишній форвард збірної Хорватії Нікіца Єлавіч припинив виступи на професіональному рівні.

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Головною причиною такого рішення стали часті травми, зокрема проблеми з коліном, хоча гравець ще має бажання виступати.

Єлавіч відомий своїми виступами за Евертон, Халл Сіті та Вест Хем, грав і за цілу низку інших клубів з Австрії, Бельгії, Хорватії, Китаю та Шотландії. Нападник також представляв збірну Хорватії на Євро-2012 та ЧС-2014.

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