Екс-форвард збірної Хорватії Єлавіч оголосив про завершення кар'єри
Нападник Нікіца Єлавіч вирішив не продовжувати активні виступи через проблеми зі здоров'ям.
Локомотива Загреб у своєму твіттері повідомила, що колишній форвард збірної Хорватії Нікіца Єлавіч припинив виступи на професіональному рівні.
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Головною причиною такого рішення стали часті травми, зокрема проблеми з коліном, хоча гравець ще має бажання виступати.
Єлавіч відомий своїми виступами за Евертон, Халл Сіті та Вест Хем, грав і за цілу низку інших клубів з Австрії, Бельгії, Хорватії, Китаю та Шотландії. Нападник також представляв збірну Хорватії на Євро-2012 та ЧС-2014.
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