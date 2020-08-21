Екс-форвард збірної Франції Гоміс втратив свідомість посеред матчу – нападник примудрився дограти поєдинок

Нападник Аль-Хіляля Бафетімбі Гоміс пережив жахливий інцидент під час поєдинку в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Француз втратив свідомість на 13 хвилині матчу та впав на газон під час поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє The Sun.

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Гравці жестами одразу викликали медичну бригаду, яка надала форварду допомогу. Відзначимо, що Гоміс зумів не тільки оговтатись після такого, а й дограти матч до кінця. Лікарі також встановили причину – вазовагальний синкоп, який стався через спеку. Через це у форварда раптово знизилась частота серцевих скорочень, що призвело до падіння артеріального тиску.

До слова, Гоміс провів 31 поєдинок за Аль-Хіляль у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 25 голів та 4 асисти.

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