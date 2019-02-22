Екс-форвард збірної Франції Гоміс, святкуючи забитий гол, страшенно налякав болбоя – курйозне відео дня

Колишній нападник збірної Франції Бафетімбі Гоміс, який наразі виступає за Аль-Хіляль, налякав болбоя під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада.

Вчора, 21 лютого, Аль-Хіляль з рахунком 2:0 обіграв на виїзді Аль-Іттіхад, а сам Гоміс забив переможний м'яч, відкривши рахунок в матчі на 67-й хвилині.

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Форвард відсвяткував гол у своєму фірмовому стилі – гравець пародіює рух пантери, що підкрадається. Коли Гоміс почав повзти по газону у напрямку хлопчика, що сидів на стільці за межами поля, болбоя настільки налякала поведінка Бафетімбі, що він не витримав і втік геть.

Працівники стадіону заспокоїли хлопця, а сам Гоміс незабаром вибачився і подарував йому свою футболку.

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Зауважимо, що Аль-Хіляль впевнено лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії, а Гоміс очолює список найкращих бомбардирів першості, забивши 17 голів у 24-х матчах.