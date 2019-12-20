Екс-форвард збірної Англії Бент оголосив про відновлення кар'єри

Колишній нападник збірної Англії Даррен Бент повертається у великий футбол.

35-річний екс-форвард Тоттенхема, Астон Вілли і Сандерленда Даррен Бент на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував відео, де він спілкується з нападником команди Уіком Адебайо Акінфенвою.

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Після того, як 37-річний Адебайо оголосив про підписання Уікомом Бента, останній виступив з підтвердженням: "Я щасливий підписати контракт з Уікомом. Це чудовий клуб, у них класний склад. Деяких хлопців я дуже добре знаю. Вже чекаю не дочекаюсь".

Цікаво, що сам клуб ніяк не відобразив дану інформацію на сайті чи в соцмережах.

Після 20 турів Уіком лідирує в турнірній таблиці Ліги 1 з 43 очками, на 7 очок випереджаючи Іпсвіч.