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Екс-форвард Ювентуса ледь не перейшов у Шахтар

27 квітня 20:24 2208 Читать на русском
Екс-форвард Ювентуса ледь не перейшов у Шахтар
Нікола Аморузо / CalcioWeb

Колишній нападник "Старої синьори" Нікола Аморузо шкодує, що свого часу не перейшов у донецький клуб.

"У мене була можливість виїхати за кордон. Зараз я навіть трохи жалкую. Після Реджини я міг поїхати в Шахтар, куди мене кликав Мірча Луческу.

Екс-партнер Гвардіоли міг опинитись у Шахтарі

Було дужа хороша з фінансової точки зору пропозиція, а також шанс зіграти у Лізі чемпіонів, але у мене якраз народилася дочка. Я відмовився через родину", – сказав Аморузо у коментарі виданню Сalciomercato.

Нагадаємо, Нікола розпочав професіональну кар'єру у 1993 році в Сампдорії, з якою одразу ж виграв Кубок Італії. Найбільшої слави здобув у футболці Ювентуса, завоювавши з туринцями три чемпіонства в Серії А. Загалом, встиг пограти у 14 командах, останньою з яких була Аталанта.

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Теги
Шахтар Шахтар Ювентус Ювентус Мірча Луческу Мірча Луческу
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