Екс-форвард Ворскли Яховіч може перейти у Бешикташ

Нападник Коньяспора, який свого часу виступав за Ворсклу, Адіс Яховіч може змінити клубну прописку в Туреччині.

Бешикташ розглядає можливість придбання македонського форварда Адіса Яховіча, інформує Fanatik.

Каріус припустився двох грубих помилок у матчі чемпіонату Туреччини – Бешикташ був розгромлений Касимпашою

Повідомляється, що найближчим часом "чорних орлів" покине двоє гравців атаки, тому Бешикташ розглядає кандидатуру екс-гравця Ворскли, щоб посилити лінію атаки.

У поточному сезоні Яховіч забив за Коньяспор, де, до слова, виступає українець Олексій Опанасенко, 6 голів у 16 матчів. Контракт Адіса з клубом чинний до 2020 року.

Нагадаємо, що македонець виступав у складі Ворскли впродовж сезону 2013/14.

"Динамівці" давно пішли у відпустку". Чому Ліон кращий, ніж Шахтар, а Динамо та Ворскла гучно провалилися