toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-форвард Ворскли Яховіч може перейти у Бешикташ

08:00 0 Читать на русском
Екс-форвард Ворскли Яховіч може перейти у Бешикташ
Адіс Яховіч / ФК Ворскла

Нападник Коньяспора, який свого часу виступав за Ворсклу, Адіс Яховіч може змінити клубну прописку в Туреччині.

Бешикташ розглядає можливість придбання македонського форварда Адіса Яховіча, інформує Fanatik.

Каріус припустився двох грубих помилок у матчі чемпіонату Туреччини – Бешикташ був розгромлений Касимпашою

Повідомляється, що найближчим часом "чорних орлів" покине двоє гравців атаки, тому Бешикташ розглядає кандидатуру екс-гравця Ворскли, щоб посилити лінію атаки.

У поточному сезоні Яховіч забив за Коньяспор, де, до слова, виступає українець Олексій Опанасенко, 6 голів у 16 матчів. Контракт Адіса з клубом чинний до 2020 року.

Нагадаємо, що македонець виступав у складі Ворскли впродовж сезону 2013/14.

"Динамівці" давно пішли у відпустку". Чому Ліон кращий, ніж Шахтар, а Динамо та Ворскла гучно провалилися

Теги
Адіс Яховіч Адіс Яховіч Ворскла Ворскла Бешикташ Бешикташ Туреччина Коньяспор Коньяспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
54
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук