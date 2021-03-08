Колись перспективний нападник Франко Акоста пішов із життя в Уругваї. Йому щойно виповнилося 25 років.

Форвард Атенаса потонув 6 березня, а через два дні знайшли його тіло. Про це повідомляє Villarreal USA.

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Під час святкування 25-річчя з родиною Акоста вирішив разом із братом переплисти річку Пандо на півдні Уругваю. Проте, сильною течією його віднесло в бік моря. Пошукова група рятувальників лише констатувала його смерть.

Уродженець Монтевідео дебютував на професіональному рівні за рідний Фенікс у листопаді 2013 року. А в січні 2015-го Акоста підписав контракт із Вільяреалом на 5,5 років і почав виступи за резервну команду "Жовтої субмарини". Пізніше він грав в оренді за сантандерський Расінг і Пласа Колонію на батьківщині. У серпні 2020 року він приєднався до Атенаса.

Увагу європейських скаутів Франко Акоста привернув на Копа Амеріка U-17 в 2013-му, коли став найкращим бомбардиром турніру (8 голів). Також він був лідером атак збірної Уругваю U-20 на Кубку Південної Америки через два роки.

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