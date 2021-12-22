Один з лідерів третього за силою дивізіону підсилився досвідченим Робертом Гегедошем.

Колишній нападник рівненського Вереса Роберт Гегедош продовжить кар'єру у друголіговій Перемозі, повідомляє офіційна сторінка клубу у соціальній мережі Facebook.

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Умови та терміни контракту дніпровців з 28-річним форвардом не розголошуються.

Нагадаємо, Гегедош перейшов у Верес з харківського Металіста 1925, а перед цим виступав за закарпатський Минай. Також раніше футболіст захищав кольори Металіста, Кременя та Говерли. У поточному сезоні Роберт провів за рівненську команду 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

До слова, Перемога у турнірній таблиці групи Б Другої ліги йде третьою, відстаючи від лідера – МФК Металург – на 6 очок.

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