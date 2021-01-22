Новим президентом вінницької Ниви став 27-річний Артур Загорулько, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нива Вінниця може отримати нового інвестора – у розвитку клубу зацікавлений екс-гравець збірної України та Шахтаря

21 січня відбувся останній етап передачі прав власності клубу Нива Вінниця – колишній нападник Шахтаря отримав їх без будь-якої компенсації. Як зазначалось раніше, разом із Загорульком у Ниву прийде новий інвестор. Нагадаємо, колишній президент Вадим Кудіяров покинув вінницький колектив через непросту фінансову ситуацію у клубі.

До слова, Загорулько – вихованець Шахтаря. У сезоні 2014/15 був найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України у складі "гірників". Встиг пограти за Зорю, Маріуполь, Ворсклу, Олімпік та Рух. Останнім клубом Артура була саме вінницька Нива.

Після 11-ти турів підопічні Олега Шумовицького посідають 12-ту сходинку турнірної таблиці групи А Другої ліги, набравши 6 очок.

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