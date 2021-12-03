Екс-форвард Шахтаря став гравцем мексиканського клубу
Колишній нападник "гірників" Факундо Феррейра знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри.
Аргентинський форвард Факундо Ферейра продовжить кар'єру у Тіхуані, повідомляє офіційний сайт мексиканського клубу.
"Кополовець каже хрінь": Гладкий агресивно відреагував на чутки про зірваний трансфер в Минай
30-річний футболіст приєднався до нової команди на правах вільного агента.
Нагадаємо, останнім клубом Феррейри була іспанська Сельта, яку він покинув 1 липня і з того часу залишався без ігрової практики.
До слова, раніше Факундо виступав за Шахтар – аргентинець провів у складі "гірників" 74 матчі, в яких забив 43 м'ячі. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.
Зінченко стає рятівником Ман Сіті, але викликає суперечку фанатів і ЗМІ – як Англія реагує на гучне повернення українця