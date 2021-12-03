Аргентинський форвард Факундо Ферейра продовжить кар'єру у Тіхуані, повідомляє офіційний сайт мексиканського клубу.

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30-річний футболіст приєднався до нової команди на правах вільного агента.

Нагадаємо, останнім клубом Феррейри була іспанська Сельта, яку він покинув 1 липня і з того часу залишався без ігрової практики.

До слова, раніше Факундо виступав за Шахтар – аргентинець провів у складі "гірників" 74 матчі, в яких забив 43 м'ячі. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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